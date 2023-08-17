«Попасть в мои обзоры - большая честь!»: Рогов ответил разгневанной Кудрявцевой, обвинив в отсутствии чувства юмора

Примечательно, что Лера с издевкой заявила, что Рогов всех всему научит. А также она показала колкие высказывания своих подруг по этому поводу. Сам стилист решил не молчать и пояснил, что недоумевает из-за такой ситуации и реакции телеведущей.

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«Мое утро началось с этих историй Леры Кудрявцевой. Шоу-бизнес реально так серьезно к себе относится? Теперь понятно, почему после «обзоров луков звезд» русские селибрити на нас обижаются! Я был уверен, что они одеваются, чтобы с них угорали и их обсуждали… Короче, «обзоры луков звезд» - это юмористический формат, где я и мои гости обсуждаем образы и одежду, не переходя на личности и не преследуя цели обидеть! Стиль - тонкое понятие - кому-то нравится, а кому-то нет. И вообще, попасть в мои обзоры - большая честь!» – написал он.

Также Александр призвал своих подписчиков воздержатся от оскорблений в адрес Леры.