Севастьянова без юбки обнажила свои изящные бедра: игриво показала прелести в уборной

В свои 28 лет Каролина держит себя в форме. Зачастую она предстает в дерзких луках. Этим летом гимнастка отдыхает в Сент-Тропе. Примечательно, что она то и дело щеголяет в вечерних платьях. А 17 августа спортсменка решила поделиться новым селфи. Она предстала в одной рубашке. Севастьянова оголила точеные бедра и стройные ножки в уборной.

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