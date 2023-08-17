Севастьянова без юбки обнажила свои изящные бедра: игриво показала прелести в уборной

Каролина Севастьянова уже больше пяти лет назад завершила карьеру. В свое время она стала известной художественной гимнасткой. Ей удалось завоевать большое количество наград, включая олимпийское золото. Теперь она лишь иногда появляется на телевизионных шоу. Спортсменка много путешествует и всегда облачается в женственные наряды.
В свои 28 лет Каролина держит себя в форме. Зачастую она предстает в дерзких луках. Этим летом гимнастка отдыхает в Сент-Тропе. Примечательно, что она то и дело щеголяет в вечерних платьях. А 17 августа спортсменка решила поделиться новым селфи. Она предстала в одной рубашке. Севастьянова оголила точеные бедра и стройные ножки в уборной.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая классная», «Вот это фигура», «Выглядит просто бесподобно», «Вот это формы», «Какие длинные ножки», «Грациозная лань», «А где юбка?», «Получилось пикантно», — стали писать подписчики.