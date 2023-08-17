«Научит он, ага. Шанель ты наша»: Кудрявцева с издевкой ответила Рогову, который раскритиковал ее наряды

Дело в том, что подверг критике наряды звезды и ее чувство стиля Александр Рогов. Когда он был на шоу Насти Ивлеевой, стилист назвал пять звезд российского шоу-бизнеса, наряды которых наиболее безвкусные.

«На первом месте — Митя Фомин, на втором — Ольга Бузова, а на третьем — Филипп Киркоров. На четвертом и пятом — Анастасия Волочкова и Лера Кудрявцева», — указал Александр.

Когда об этом узнала Лера, то не сдержалась. Ведущая шоу «Секрет на миллион» выложила фото Рогова, где он запечатлен в странном зеленом наряде. Она сопроводила кадр песней «Главное – чтобы костюмчик сидел» из фильма «Чародеи».

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