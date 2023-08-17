«Научит он, ага. Шанель ты наша»: Кудрявцева с издевкой ответила Рогову, который раскритиковал ее наряды

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она регулярно появляется на разных мероприятиях и ведет концерты. Блондинка на публике появляется в вечерних нарядах, а в обычной жизни зачастую носит яркие спортивные костюмы. В 52 года она сохраняет стройную фигуру. Однако на днях она была возмущена высказывания в свой адрес.
Дело в том, что подверг критике наряды звезды и ее чувство стиля Александр Рогов. Когда он был на шоу Насти Ивлеевой, стилист назвал пять звезд российского шоу-бизнеса, наряды которых наиболее безвкусные.
«На первом месте — Митя Фомин, на втором — Ольга Бузова, а на третьем — Филипп Киркоров. На четвертом и пятом — Анастасия Волочкова и Лера Кудрявцева», — указал Александр.
Когда об этом узнала Лера, то не сдержалась. Ведущая шоу «Секрет на миллион» выложила фото Рогова, где он запечатлен в странном зеленом наряде. Она сопроводила кадр песней «Главное – чтобы костюмчик сидел» из фильма «Чародеи».
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«Няша – Саша. Всех научит как надо одеваться. Мяу», – заявила телеведущая.
Александр Рогов. Фото: соцсети
«Стилистов развелось со своими экспертными мнениями уж больно много. Научит он нас всех как надо, ага. Шанель ты наша», – добавила она.
К слову, телеведущую поддержали подруги. Они тоже высказались в адрес Рогова: «Ага, и меня вечно критикует. Такой мерзкий», «Ой, а он принцесса — элегантность», «У меня дед на огород так ходит», «А сам-то! Как змеюка».
А вот стилист не стал молчать. Он был крайне удивлен, что задел Леру.
Александр Рогов. Фото: соцсети