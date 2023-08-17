Шепелев заснял прогулку с женой и своим младшим сыном: Тихон завороженно смотрит на маму с мыльными пузырями

Дмитрий Шепелев уже давно стал известным. Он ведет передачи на телевидении. Также Дмитрий был в отношениях с Жанной Фриске. Когда певица умерла, он взял под свое крыло сына Платона. Долгое время телеведущий даже не показывал лицо мальчика, но теперь хвастается его достижениями. Более того, Шепелев счастлив в браке с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой. У пары растет сын Тихон.
На этот раз Шепелев решил показать кадры с прогулки. Примечательно, что он заснял жену, которая была в футболке и юбке макси. На этот раз она пускала мыльные пузыри. В коляске сидел двухлетний Тихон. Мальчик завороженно смотрел на маму. Он пытался ловить мыльные пузыри.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали комплиментами малыша и отметили, что он унаследовал лучшее от родителей.