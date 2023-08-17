Шепелев заснял прогулку с женой и своим младшим сыном: Тихон завороженно смотрит на маму с мыльными пузырями

На этот раз Шепелев решил показать кадры с прогулки. Примечательно, что он заснял жену, которая была в футболке и юбке макси. На этот раз она пускала мыльные пузыри. В коляске сидел двухлетний Тихон. Мальчик завороженно смотрел на маму. Он пытался ловить мыльные пузыри.

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