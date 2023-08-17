Неожиданно: стало известно, из-за чего разводится Бритни Спирс

Стало известно, из-за чего был расторгнут брак Бритни Спирс и Сэма Асгари. Влюбленные поженились чуть больше года назад, поэтому известие об их расставании стало для поклонников полной неожиданностью. Источник из близкого окружения поп-звезды сообщил, что супруги разъехались после бурной ссоры по поводу предполагаемой измены Бритни.

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Напомним, 41-летняя Бритни Спирс и 29-летний Асгари поженились в июне прошлого года. При этом они заключили брачный контракт, призванный защитить доходы поп-певицы. После скандала, разгоревшегося из-за якобы измены Спирс, Сэм Асгари покинул ее дом, сообщает издание «МК» со ссылкой на Sky News.