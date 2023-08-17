Родные обомлели: кому Иван Краско завещал свое наследство

Актер Иван Краско при жизни написал завещание, чтобы родные и близкие потом не судились за его наследство. Артист заявил, что планирует оставить все имущество своему арт-директору Вячеславу Смородинову.

У Краско есть недостроенная дача в деревне Вартемяги под Санкт-Петербургом. Смородинов пообещал достроить дом и оформить пожизненную ренту, чтобы досматривать за артистом.

«Все это время Славонька мне действительно помогал абсолютно бескорыстно. Я ему доверяю», - отметил он.

При этом бывшая жена Краско Наталья Вяль просила его оформить дачу на сыновей. Однако Иван ей отказал со словами, что она от него ушла.

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