«Позорище!»: падает на сцене и еле волочит языком — видео Анны Седоковой попало в Сеть

В Сеть попало видео, где певица Анна Седокова ведет себя, мягко говоря, странно. Артистка не может стоять на ногах и падает во время выступления на сцене. Петь она тоже не может, язык еле ворочается.

Поклонники предположили, что Седокова находится в состоянии алкогольного опьянения. Поведение звезды люди осудили.