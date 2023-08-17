«Позорище!»: падает на сцене и еле волочит языком — видео Анны Седоковой попало в Сеть

Анна Седокова. Фото: соцсети

У певицы явно есть проблемы.

В Сеть попало видео, где певица Анна Седокова ведет себя, мягко говоря, странно. Артистка не может стоять на ногах и падает во время выступления на сцене. Петь она тоже не может, язык еле ворочается.

Поклонники предположили, что Седокова находится в состоянии алкогольного опьянения. Поведение звезды люди осудили.

«Позорище, как можно в таком виде выходить на сцену?» — вопрошают фанаты в Интернете.

Сама Седокова кадры пока не прокомментировала.

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