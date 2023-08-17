Кто в итоге получит квартиру на Арбате Вячеслава Зайцева за 70 миллионов рублей — не сын

Известного дизайнера Вячеслава Зайцева не стало весной этого года. Однако борьба за его наследство была громкой.

Права на многомиллионную московскую квартиру на Арбате заявил модель Эдуард Кривенко. Трехкратный обладатель титула «Мистер Вселенная» утверждает, что у него есть завещание Зайцева, где говорится: недвижимость присуждается ему.

Молодой человек сообщил, что помогал дизайнеру в самые сложные моменты жизни, когда рядом не было родственников. С сыном Егором они не общались, с бывшей женой — тоже.

Кривенко в итоге обратился в суд и получит, судя по всему, права на квартиру. Ее примерная стоимость — 70 миллионов рублей.

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