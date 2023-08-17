«Баязид и Селим — сыновья Хюррем!»: как сейчас выглядят Арас Булут Ийнемли и Энгин Озтюрк — стали друзьями

Энгин Озтюрк сыграл в сериале «Великолепный век» роль шехзаде Селима, который после смерти султана Сулеймана занял Османский престол, а Арас Булут Ийнемли — шехзаде бунтаря Баязида. Оба были сыновьями Хюррем султан (ее сыграла Мерьем Узерли). И по истории не ладили между собой, враждовали с самого детства и буквально ненавидели друг друга повзрослев. Каждый хотел поехать в санджак Манису и взойти на престол, сменив отца-повелителя.
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Арас Булут Ийнемли и Энгин Озтюрк подружились на съемках сериала. Фото: личный архив
Однако в обычной жизни актеры сумели найти общий язык и стать друзьями. Даже спустя 10 лет после окончания сериала «Великолепный век» Энгин Озтюрк и Арас Булут Ийнемли продолжают общаться.
Они, кстати, совсем не изменились. Оба бородатые и все такие же обаятельные.
«Баязид и Селим — сыновья Хюррем!», «Вот бы так было и в сериале!», «Хюррем всегда мечтала, чтобы ее сыновья были такими дружными», «Какие красавчики», «Классные!», «Любимый Баязид и не менее любимый Селим», — пишут фолловеры.