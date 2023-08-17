«Баязид и Селим — сыновья Хюррем!»: как сейчас выглядят Арас Булут Ийнемли и Энгин Озтюрк — стали друзьями

Энгин Озтюрк сыграл в сериале «Великолепный век» роль шехзаде Селима, который после смерти султана Сулеймана занял Османский престол, а Арас Булут Ийнемли — шехзаде бунтаря Баязида. Оба были сыновьями Хюррем султан (ее сыграла Мерьем Узерли). И по истории не ладили между собой, враждовали с самого детства и буквально ненавидели друг друга повзрослев. Каждый хотел поехать в санджак Манису и взойти на престол, сменив отца-повелителя.

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