«Софа приедет к нам»: Вайкуле — про затаившуюся Ротару

В конце июля Лайма Вайкуле проводила фестиваль «Рандеву», на который созвала украинских артистов. Приглашала она, как оказалось, и Софию Ротару. Однако хуторянка не приехала, поползли слухи, что между звездами случился конфликт.

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Сама Вайкуле, судя по всему, обижена на Ротару за то, что та не приехала. Но надеется, что связь еще будет налажена с легендой советской эстрады. Об этом она сказала в новом интервью на YouTube-канале «И грянул грэм».