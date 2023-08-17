«Софа приедет к нам»: Вайкуле — про затаившуюся Ротару

В конце июля Лайма Вайкуле проводила фестиваль «Рандеву», на который созвала украинских артистов. Приглашала она, как оказалось, и Софию Ротару. Однако хуторянка не приехала, поползли слухи, что между звездами случился конфликт.
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Сама Вайкуле, судя по всему, обижена на Ротару за то, что та не приехала. Но надеется, что связь еще будет налажена с легендой советской эстрады. Об этом она сказала в новом интервью на YouTube-канале «И грянул грэм».
«Писали всякую глупость про нас с Софой, мол, плохие у нас отношения. Нет причин для таких разговоров. Я знаю, что она в безопасности, и этого достаточно для меня. Если она захочет, то всегда может позвонить, а я не люблю навязываться. Придет время, надеюсь, и Софа приедет к нам, если захочет», — заявила Вайкуле.