«Супернеприличный купальник»: Илана Юрьева показала себя в бикини со стрингами, от которого муж ругается

Илана позировала в нем себе перед зеркалом. Комплект из лифа с завязкой халтер и стрингов на ниточках красивой леопардовой расцветки подчеркнул красоту фигуры звезды. Но оказалось, что ее любимое бикини мало кому нравится.

«Супернеприличный купальник в деле. Муж – ругается. Мама – ругается. А мне – нравится», - поделилась звезда.

Притом что неизменно Илана в этом бикини получает от подписчиков тонны комплиментов. И в этот раз исключений не было – фолловеры усыпали ее лестными эпитетами.

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