«Супернеприличный купальник»: Илана Юрьева показала себя в бикини со стрингами — муж ругается

Актриса из шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева обладает фигурой на зависть. Красотка не стесняется демонстрировать себя в бикини и на отдыхе в Сочи снова предстала перед онлайн-аудиторией в миниатюрном купальнике.
Илана Юрьева. Фото: соцсети
Илана позировала в нем перед зеркалом. Комплект из лифа с завязкой халтер и стрингов на ниточках красивой леопардовой расцветки подчеркнул красоту фигуры звезды. Но оказалось, что ее любимое бикини мало кому нравится.
«Супернеприличный купальник в деле. Муж — ругается. Мама — ругается. А мне — нравится», — поделилась звезда.
Притом неизменно Илана в этом бикини получает от подписчиков тонны комплиментов. И в этот раз исключений не было — фолловеры усыпали ее лестными эпитетами.
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