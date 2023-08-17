«Супернеприличный купальник»: Илана Юрьева показала себя в бикини со стрингами — муж ругается

Илана позировала в нем перед зеркалом. Комплект из лифа с завязкой халтер и стрингов на ниточках красивой леопардовой расцветки подчеркнул красоту фигуры звезды. Но оказалось, что ее любимое бикини мало кому нравится.

«Супернеприличный купальник в деле. Муж — ругается. Мама — ругается. А мне — нравится», — поделилась звезда.

Притом неизменно Илана в этом бикини получает от подписчиков тонны комплиментов. И в этот раз исключений не было — фолловеры усыпали ее лестными эпитетами.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».