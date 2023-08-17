Леонид Агутин и Анжелика Варум накупили недвижимости в США: сдают в аренду, заколачивают миллионы

Леонид Агутин и Анжелика Варум не скрывали, что у них есть недвижимость в США. Говорили, мол, зимняя дача, купили еще в нулевых. Это квартира в элитном жилом комплексе Tramp Towers на Солнечном острове, ее площадь 170 квадратных метров. Тогда покупали за 700 тысяч долларов, а сейчас ее цена возросла вдвое, и при переводе на рубли получается это 146 млн.

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Но оказалось, что Агутин и Варум напели на несколько американских домов и квартир. В городе Холливуд (Флорида) на берегу океана у них 300-метровые апартаменты, отделанные мрамором. По оценкам специалистов, стоимость роскошного жилья – 2,5 мл долларов (244 млн рублей).

Но и это еще не все. В городке Помпано-Бич, что в 40 минутах от Майами, у российских звезд двухэтажный особняк. Дом площадью 320 квадратов, с собственным пирсом, оценивается почти в 4 млн долларов (390 млн рублей).

Однако, совсем недавно Варум стала владелицей еще одного объекта недвижимости в пригороде Майами. Это таунхаус за 345 тысяч долларов (более 33 млн рублей), правда, за год, сообщает kp.ru, цена выросла до 479 тысяч долларов (около 47 млн рублей). И это жилье артистка сдает в аренду. Как и свою квартиру в Tramp Towers, за которую просят в месяц 8 тысяч долларов (порядка 778 тысяч рублей).

По материалам сайта kp.ru