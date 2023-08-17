Екатерина Климова в бикини изящно изогнулась на палубе корабля: показала татуировку на интимном месте

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова отправилась в круиз по Волге вместе с младшей дочкой Беллой и подругой Татьяной Лютаевой. Вместе они прошли удивительные места и восхитились природой России. Некоторые кадры путешествия актриса показала в соцсетях.

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А подписчики удивились прекрасной форме Климовой. Одно из фото – снимок в бикини, Екатерина изящно выгнулась на палубе, позируя на фоне речного пейзажа.

45-летняя мать четверых детей выглядит потрясающе. Упругое бедро Екатерины украшено витиеватой татуировкой, придающей пикантность образу. Подписчики остались в настоящем шоке от увиденного: с каждым подобным кадром Климова будто еще моложе.