Юлия Михалкова на отдыхе максимально оголила верх тела: прелести едва прикрыты

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова перед новым театральным и телесезоном решила отдохнуть и ненадолго вырвалась к морю. Вместе с родными она отдыхает в Дубае, откуда успела порадовать подписчиков своими фото, и не только в купальнике.

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Новая порция снимков привлекла внимание публики тем, что актриса облачилась в черный комбинезон с откровенным верхом.

Максимально оголенный верх комбинезона едва прикрыл прелести актрисы. Под него ей не удалось надеть нижнее белье, и две полоски с перемычкой на бюсте смотрелись максимально откровенно.