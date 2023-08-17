Узнаете на улице? Как выглядит Ольга Бузова без макияжа и фильтров, когда только умылась

На приеме Ольга сделала массаж лица и ряд процедур для кожи. Она не побоялась показать, как выглядит без грима и фильтров. Кожа артистка оказалась гладкой. Однако пропали ресницы, а также были выражены носогубные складки. Бузова пожаловалась на отеки лица. Веки были опущены, а бровки многих поразили своей густотой.

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