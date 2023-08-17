Узнаете на улице? Как выглядит Ольга Бузова без макияжа и фильтров, когда только умылась

Ольга Бузова уже больше 19 лет работает на телевидении. Она старается регулярно следить за внешностью. На публике артистка привыкла появляться в ярких и модных нарядах. Она поправилась в этом году, но многие фанаты считают, что телеведущая стала только привлекательнее. А вот без макияжа ее можно увидеть не часто. Но после длительных съемок звезда направилась к косметологу.
На приеме Ольга сделала массаж лица и ряд процедур для кожи. Она не побоялась показать, как выглядит без грима и фильтров. Кожа артистка оказалась гладкой. Однако пропали ресницы, а также были выражены носогубные складки. Бузова пожаловалась на отеки лица. Веки были опущены, а бровки многих поразили своей густотой.
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Поклонники отметили, что Ольга без макияжа выглядит моложе. Другие заверили, что с трудом ее узнали. «Ого, какие щечки», "Кожа красивая","Вид опухший всегда«, «А куда ресницы делись?», «Брови Брежнева», «Ну не выглядит на 20 лет», «Чуть милее без макияжа», — стали писать в Сети.