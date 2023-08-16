Рудова в струящемся платье блеснула бедрами на пляже: рукой прикрыла сокровенное

Наталья Рудова уже давно стала актрисой. Она продолжает сниматься в новых проектах. Зачастую блондинка работает с такими персонами, как Павел Прилучный и Дмитрий Нагиев. Она не перестает восхищать фанатов тем, как выглядит в 39 лет. Артистка занимается спортом и зачастую облачается в женственные наряды. На нее не перестают заглядываться мужчины.
На этот раз Наталья решила поделиться кадрами, снятыми на море. Она вышла на вечерний променад в струящемся платье с открытой спиной. Ветер стал тормошить подол наряда. Она рукой прикрыла свое декольте. При этом артистка засветила упругие бедра. Рудова с улыбкой красовалась перед камерой.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты не могут поверить, что актриса все еще не замужем. «Какая красивая», «Ох, как видение», «Ветер словно хочет вас раздеть», «Ну что за блондинка! Потрясающая фигура», «Тут словно Афина! Богиня», «Бедра такие красивые», — стали писать в Сети.