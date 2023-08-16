Рудова в струящемся платье блеснула бедрами на пляже: рукой прикрыла сокровенное

На этот раз Наталья решила поделиться кадрами, снятыми на море. Она вышла на вечерний променад в струящемся платье с открытой спиной. Ветер стал тормошить подол наряда. Она рукой прикрыла свое декольте. При этом артистка засветила упругие бедра. Рудова с улыбкой красовалась перед камерой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».