Агата Муцениеце обнажила «сочное» декольте, выказав интимное: устроила откровенное зрелище для мужчин

16 августа Агата приготовилась снова выйти на сцену. Она поделилась пикантными кадрами из гримерки. Актриса в сверкающем боди со стразами обнажила манкое декольте с родинкой на интимном месте. Она продемонстрировала округлые полушария груди. Муцениеце решила послать воздушный поцелуй своим подписчикам на ночь глядя.

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