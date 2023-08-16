Агата Муцениеце обнажила «сочное» декольте, выказав интимное: устроила откровенное зрелище для мужчин

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Она прославилась, когда снялась в сериале «Закрытая школа». Актриса пережила развод с Павлом Прилучным три года назад. После этого она смогла получить несколько ярких ролей и теперь играет в кабаре театре, где заняла место Екатерины Варнавы. Звезда в 34 года стала более открытой и раскованной.
16 августа Агата приготовилась снова выйти на сцену. Она поделилась пикантными кадрами из гримерки. Актриса в сверкающем боди со стразами обнажила манкое декольте с родинкой на интимном месте. Она продемонстрировала округлые полушария груди. Муцениеце решила послать воздушный поцелуй своим подписчикам на ночь глядя.
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Поклонники восхитились «ложбинкой греха». Агату осыпали комплиментами. «Ого, какая шикарная», «Просто бесподобная», «Наша нимфа», «До чего хороша», «Вот это декольте», «Какая вы горячая фея», «И теперь все лишились сна», «так выглядит женщина в поиске», — стали писать в Сети.