Грузная женщина: беременная Ира Пинчук из «Дома-2» в растянутой футболке впечатлила фанатов огромным животом

Бывшие участники «Дома-2», супруги Ирина Пинчук и Арай Чобанян осенью этого года вновь станут родителями.

Ира Пинчук находится уже на внушительном сроке беременности и с удовольствием демонстрирует свои впечатляющие формы.

Особенности Иры Пинчук таковы, что она набирает большой за вес за время беременности, а ее живот достигает вполне внушительных размеров. Хотя до родов еще далеко, выглядит Ира Пинчук так, словно она на сносях.

Ира разместила видео в микроблоге, которым запечатлено, как она шагает по улице в велосипедках и растянутой футболке. Живот у Пинчук огромный, что впечатлило фанатов.

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