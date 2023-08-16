Грузная женщина: беременная Ира Пинчук из «Дома-2» в растянутой футболке впечатлила фанатов огромным животом

Бывшие участники «Дома-2», супруги Ирина Пинчук и Арай Чобанян осенью этого года вновь станут родителями.
Ира Пинчук находится уже на внушительном сроке беременности и с удовольствием демонстрирует свои впечатляющие формы.
Особенности Иры Пинчук таковы, что она набирает большой за вес за время беременности, а ее живот достигает вполне внушительных размеров. Хотя до родов еще далеко, выглядит Ира Пинчук так, словно она на сносях.
Ира разместила видео в микроблоге, которым запечатлено, как она шагает по улице в велосипедках и растянутой футболке. Живот у Пинчук огромный, что впечатлило фанатов.
Напомним, будущий малыш, пол которого Ира Пинчук и Арай Чобанян пока не раскрыли, станет вторым ребенком в их семье. У пары подрастает сын Давид, которому в июле исполнилось два года.
Ирина Пинчук с огромным беременным животом. Фото: соцсети