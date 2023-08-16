44-летняя Ани Лорак устроила смелые танцы: в тугих лосинах сразила видом своего мощного тыла

Ани Лорак. Фото: соцсети звезды

Певица поделилась личными кадрами. Звезда похвасталась фигурой без фотошопа.

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц. Певица признавалась, что брала паузу в 2022 году, так как путешествовала с дочкой Софией. Примечательно, что во время этой поездки она встретила тренера по йоге  Исаака Виджарака. С ним звезда теперь строит отношения. Пара порой даже вместе ездит на гастроли.

На этот раз Лорак готовится к новым концертам. Она также в этом году будет сниматься в шоу «Ты супер!». В свои 44 года певица держит себя в форме. Она на этот раз поделилась кадрами с репетиции. Артистка в топике и тугих лосинах устроила смелые танцы. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) повиляла своими упругими бедрами. 

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«С нетерпением жду встречи с моими любимыми зрителями. Готовим много сюрпризов для вас 27 сентября», – заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали ее комплиментами. «Каролина, какая вы невероятная!», «Всем бы так шикарно выглядеть в ваши года!», «Какие формы», «Вид сзади просто роскошный», — стали писать подписчики.

 

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