44-летняя Ани Лорак устроила смелые танцы: в тугих лосинах сразила видом своего мощного тыла

На этот раз Лорак готовится к новым концертам. Она также в этом году будет сниматься в шоу «Ты супер!». В свои 44 года певица держит себя в форме. Она на этот раз поделилась кадрами с репетиции. Артистка в топике и тугих лосинах устроила смелые танцы. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) повиляла своими упругими бедрами.

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