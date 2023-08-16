44-летняя Ани Лорак устроила смелые танцы: в тугих лосинах сразила видом своего мощного тыла

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц. Певица признавалась, что брала паузу в 2022 году, так как путешествовала с дочкой Софией. Примечательно, что во время этой поездки она встретила тренера по йоге Исаака Виджарака. С ним звезда теперь строит отношения. Пара порой даже вместе ездит на гастроли.
На этот раз Лорак готовится к новым концертам. Она также в этом году будет сниматься в шоу «Ты супер!». В свои 44 года певица держит себя в форме. Она на этот раз поделилась кадрами с репетиции. Артистка в топике и тугих лосинах устроила смелые танцы. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) повиляла своими упругими бедрами.
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«С нетерпением жду встречи с моими любимыми зрителями. Готовим много сюрпризов для вас 27 сентября», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали ее комплиментами. «Каролина, какая вы невероятная!», «Всем бы так шикарно выглядеть в ваши года!», «Какие формы», «Вид сзади просто роскошный», — стали писать подписчики.