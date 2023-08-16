Муж Светланы Бондарчук поделился трогательными кадрами с крохой-сыном: уже модник в белых кроссовках

Пока Светлана не рассказывает подробности радостного события. Многие поклонники считают, что 54-летняя бизнесвумен воспользовалась услугами суррогатной мамы. На этот раз Харченко поделился кадрами с малышом. Он отметился с ним на прогулке. Вместе с ним были дети от прошлых отношений. Свою дочку он познакомил с братиком еще в роддоме. На этот раз мальчик был в белом костюме и кроссовках. Сергей держал его на руках.

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