Муж Светланы Бондарчук поделился трогательными кадрами с крохой-сыном: уже модник в белых кроссовках

Светлана Бондарчук уже много лет является частью шоу-бизнеса. Она часто появляется на премиях, фестивалях и на светских ужинах. Бывшая жена Федора Бондарчука смогла найти счастье в личной жизни после 50 лет. Она вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. А в этом году они стали родителями малыша, которого скрывали от всех полгода. Сына звезда назвала Петр.
Пока Светлана не рассказывает подробности радостного события. Многие поклонники считают, что 54-летняя бизнесвумен воспользовалась услугами суррогатной мамы. На этот раз Харченко поделился кадрами с малышом. Он отметился с ним на прогулке. Вместе с ним были дети от прошлых отношений. Свою дочку он познакомил с братиком еще в роддоме. На этот раз мальчик был в белом костюме и кроссовках. Сергей держал его на руках.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Сергей Харченко с сыном. Фото: соцсети звезды
«Сын», – написал он гордо.
Поклонники поздравили его с пополнением в семье. Многие отметили, что это одна из самых хороших новостей. Другим интересно узнать, на кого похож малыш. Пока пара скрывает его лицо.
Сергей Харченко с детьми. Фото: соцсети звезды