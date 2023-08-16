Настасья Самбурская в мини-бикини обнажила свои шаровидные прелести: лифчик вот-вот лопнет, лямки напряжены

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. У нее появилась армия фанатов после выхода сериала «Универ».Также она строит карьеру певицы. В свои 36 лет артистка активно следит на фигурой. Она так часто занимается спортом, что вызывает зависть даже у моделей, когда оголяет свои формы. На этот раз звезда приехала отдыхать в Турцию.
Теперь Настасья проводит время на вилле. Она загорает у бассейна. Актриса в алом мини-бикини запечатлелась на камеру. Она обнажила не только плоский живот, но и шаровидную грудь. Лифчик оказался не по размеру, потому лямки сильно были напряжены. Самбурская продемонстрировала округлости фигуры во всей красе.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, вот это фигура», «Какая вы шикарная», «Выглядите просто бесподобно», «Как же этот лифчик еще лопнул», «Горячий вид», «Турецкие мужчины точно на вас заглядываются», — стали писать подписчики.