Настасья Самбурская в мини-бикини обнажила свои шаровидные прелести: лифчик вот-вот лопнет, лямки напряжены

Теперь Настасья проводит время на вилле. Она загорает у бассейна. Актриса в алом мини-бикини запечатлелась на камеру. Она обнажила не только плоский живот, но и шаровидную грудь. Лифчик оказался не по размеру, потому лямки сильно были напряжены. Самбурская продемонстрировала округлости фигуры во всей красе.

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