«Сестренки»: недавно родившая вторую дочку Юлия Ковальчук показала семейную идиллию

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук - мама двух девочек. Своих дочерей Юлия Ковальчук не показывает поклонникам. Зато интригует, как может.
В микроблоге Юлия Ковальчук разместила снимок домашних питомец - очаровательных кошечек. Животные сидят в кресле, нежно прильнув друг к дружке. Настоящая идиллия.
«Сестренки», - подписала кадр Юлия Ковальчук.
Вероятно, здесь есть намек на то, что и ее дочери относятся друг к другу с такой же нежностью.
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Юлия Ковальчук показала домашних питомиц. Фото: соцсети
Напомним, Юлия Ковальчук в июле этого года во второй раз стала мамой. Она родила дочку Алисию. У Ковальчук и ее мужа Алексея Чумакова есть старшая наследница Амелия. Девочка появилась на свет в октябре 2017 года.