«Сестренки»: недавно родившая вторую дочку Юлия Ковальчук показала семейную идиллию

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук - мама двух девочек. Своих дочерей Юлия Ковальчук не показывает поклонникам. Зато интригует, как может.

В микроблоге Юлия Ковальчук разместила снимок домашних питомец - очаровательных кошечек. Животные сидят в кресле, нежно прильнув друг к дружке. Настоящая идиллия.

«Сестренки», - подписала кадр Юлия Ковальчук.

Вероятно, здесь есть намек на то, что и ее дочери относятся друг к другу с такой же нежностью.

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