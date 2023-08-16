«Ух, жара»: Кристина Орбакайте прилетела в Израиль с концертами (видео)

А теперь Кристина вышла на связь из Израиля. Она возобновила свои концерты. И теперь певица запланировала там несколько выступлений. На кадрах она в белом сарафане и с распущенными волосами сообщила, что будет петь вечером.

«Уф, жара! Следующая моя остановка Израиль! Сегодня я принимаю участие в городском концерте в городе Ноф-ха-Галиль. А завтра — в Нетании. Ну что же, увидимся, споем! И конечно я буду приглашать всех на свои сольные концерты в январе», – поделилась артистка.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».