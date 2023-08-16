«Ух, жара»: Кристина Орбакайте прилетела в Израиль с концертами (видео)

Кристина Орбакайте уже давно стала известной персоной. Она продолжает строить карьеру как певица и актриса. Однако этим летом дочка Аллы Пугачевой несколько месяцев путешествовала по странам в Европе. Она с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой была в Юрмале, а также в гостях у папы в Литве, а также купалась в море в Италии.
А теперь Кристина вышла на связь из Израиля. Она возобновила свои концерты. И теперь певица запланировала там несколько выступлений. На кадрах она в белом сарафане и с распущенными волосами сообщила, что будет петь вечером.
«Уф, жара! Следующая моя остановка Израиль! Сегодня я принимаю участие в городском концерте в городе Ноф-ха-Галиль. А завтра — в Нетании. Ну что же, увидимся, споем! И конечно я буду приглашать всех на свои сольные концерты в январе», – поделилась артистка.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте. Многие отметили, что она стала еще больше похожа на свою маму.