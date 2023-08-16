Климова в струящемся платье устроила танцы с дочкой Месхи на корабле: маленькая непоседа скачет и кружится босиком

На этот раз Климова устроила путешествие. Она проводит время с малышкой Изабеллой. Актриса поделилась кадрами с корабля. Она в струящемся платье с принтом «мильфлер» красовалась на палубе. Маленькая дочка в комбинезоне стала прыгать и танцевать. Екатерина взяла ее за руки и стала с ней кружиться в танце.

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