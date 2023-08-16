Климова в струящемся платье устроила танцы с дочкой Месхи на корабле: маленькая непоседа скачет и кружится босиком

Екатерина Климова уже много лет снимается в кино. Она регулярно появляется в новых проектов. Актриса также регулярно играет в театре. В свои 45 лет она может похвастаться точеной фигурой. При этом она мама четверых детей. Ее старшей наследнице Елизавете уже 21 год, а младшей Изабелле — семь. С последним мужем Гелой Месхи звезда развелась, но дочку они растят вместе.
На этот раз Климова устроила путешествие. Она проводит время с малышкой Изабеллой. Актриса поделилась кадрами с корабля. Она в струящемся платье с принтом «мильфлер» красовалась на палубе. Маленькая дочка в комбинезоне стала прыгать и танцевать. Екатерина взяла ее за руки и стала с ней кружиться в танце.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дочка актрисы унаследовала мамино обаяние и красоту. «Это тот случай когда эта женщина нравиться всем», «Две очень женственные девушки.. Такие легкие и воздушные на фоне моря», «Старшие выросли, а тут и маленькая радость всегда рядышком с мамой!», «Господи, какая женщина! Вот и Беллочка уже подросла», — стали писать подписчики.