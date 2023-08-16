«Будем что-то придумывать»: муж Елены Блиновской признался, что их семье не на что жить после ареста имущества на 64 миллиарда рублей

Суд наложил арест на имущество известной блогерши Елены Блиновской. Это - несколько люксовых автомобилей: «Ламборгини-Урус», «Бентли Континенталь», мотоцикл «Харлей Дэвидсон», снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл, семь прицепов к авто, 12 банковских и 54 расчетных счета различных компаний. Стоит это все баснословные деньги - 64 миллиарда рублей.

После ареста имущества муж Елены Блиновской Алексей заявил, что их семье, в которой четверо детей, фактически не на что жить.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».