«Будем что-то придумывать»: муж Елены Блиновской признался, что их семье не на что жить после ареста имущества на 64 миллиарда рублей

Суд наложил арест на имущество известной блогерши Елены Блиновской. Это - несколько люксовых автомобилей: «Ламборгини-Урус», «Бентли Континенталь», мотоцикл «Харлей Дэвидсон», снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл, семь прицепов к авто, 12 банковских и 54 расчетных счета различных компаний. Стоит это все баснословные деньги - 64 миллиарда рублей.
После ареста имущества муж Елены Блиновской Алексей заявил, что их семье, в которой четверо детей, фактически не на что жить.
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«До последнего момента у нас действовали бизнесы, на которые недавно следственные органы наложили арест, на все счета. Соответственно, сейчас будем что-то придумывать. Понятно, что Елена себя не очень хорошо чувствует, она подавлена. Ну а я пока продолжаю работать, у меня есть несколько своих бизнес-проектов, надеюсь, что мы решим как-то возникшую проблему. Мои проекты направлены на импортозамещение, на продовольственную безопасность. Это социально-значимые и полезные вещи», - поделился Алексей Блиновский.
Напомним, блогер Елена Блиновская, заработавшая огромные суммы благодаря марафонам в соцсети, находится под домашним арестом. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов.
По материалам телеграм-канала Shot