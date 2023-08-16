Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она продолжает строить карьеру в кино. После развода с Павлом Прилучным актриса постройнела. Ее стали чаще приглашать на разные проекты. И вот уже несколько месяцев она выступает в кабаре театре. Артистка теперь без стеснения демонстрирует свои формы. Звезда стала регулярно красоваться в бикини.
На этот раз Агата решила поделиться кадрами с подготовки к новому выступлению на сцене. Она предстала в необычном платье из фотографий. Актриса обнажилась, даже отказавшись от нижнего белья. Она блеснула своими точеными формами перед камерой. Муцениеце едва прикрыла сокровенное.
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«Я не 100$, чтоб нравиться всем!» – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Агата. Многие восхитились ее фигурой. «Mama Mia», «О, май гад! Что за шикарная женщина!», «Ну просто нет слов», «И просто так без белья», «Когда очаровательная до кончиков пальцев», — стали писать подписчики.