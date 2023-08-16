Севастьянова оголила свои упругие полушария груди в вечернем платье: козырнула естественной красотой без лифчика

Каролина Севастьянова уже завершила карьеру. В свое время она стала художественной гимнасткой и смогла завоевать олимпийское золото. И хоть теперь она много путешествует, снимается в телевизионных шоу, спортсменка не перестает держать себя в форме. Она этим летом отдыхает в Ниццу. Звезда то и дело красуется в женственных нарядах.
На этот раз Севастьянова предстала в ресторане. Так как она отдыхает с возлюбленным, то часто облачается в наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Гимнастка в черном платье отметилась за ужином. Она обнажила роскошное декольте, засветив упругую грудь. Каролина отказалась от лифчика, не скрыв свои прелести.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что она воплощение красоты. «Ох, что за леди», «Декольте стало украшением вечера», «Фигура просто бесподобная», «Ну как повезло вашему жениху», «Словно роза в саду», «Какая у природная стать», — стали писать подписчики.