Севастьянова оголила свои упругие полушария груди в вечернем платье: козырнула естественной красотой без лифчика

На этот раз Севастьянова предстала в ресторане. Так как она отдыхает с возлюбленным, то часто облачается в наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Гимнастка в черном платье отметилась за ужином. Она обнажила роскошное декольте, засветив упругую грудь. Каролина отказалась от лифчика, не скрыв свои прелести.

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