Бузова без лифчика засветила свои напряженные «вишенки» под майкой: горячий лифтолук

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных персон в России. Телеведущая регулярно снимается в новых проектах. Она предпочитает облачатся в смелые наряды, чтобы привлекать внимание мужчин. Порой артистка публикует откровенные кадры. В этом году она поправилась, но это не мешает ей оголять прелести.
На этот раз Ольга решила поделиться лифтолуком. Она облачилась в кремовые брюки и майку. Артистка отказалась от нижнего белья. Она обнажила свои прелести. Под тканью виднелась грудь с напряженными ореолами. Бузова без макияж и укладки собралась в салон красоты.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были удивлены. Многие не в первый раз замечают, что артистка не носит лифчик. Ее осудил за такой вид. «Опять все на виду», «Ого, какие формы», «Оля, грудь появилась», «Хорошо поправилась», А лифчик уже не модно носить?«, «Прям другая без макияжа» , — стали писать подписчики.