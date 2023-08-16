«Обнимает Пашку и держит за руку Мию»: Зепюр Брутян добилась расположения падчерицы — Прилучный счастлив

Поговаривали, что по-началу дочка Агаты Муцениеце долго присматривалась к молодой мачехе. Лед тронулся, когда Зепюр Брутян подарила им с Тимофеем братика. Теперь у Павла Прилучного трое детей. Вместе с Зепюр Брутян он воспитывает сынишку Микаэля.

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Молодая жена «мажора» видимо гордится собой. И всячески демонстрирует свою дружбу с Мией. Дочка Агаты Муцениеце все-таки приняла мачеху в семью, смирившись с тем, что у ее отца новая любимая женщина. Мия готова делить с мачехой внимание и заботу своего папы, который старается уделять им с Тимофеем как можно больше внимания.