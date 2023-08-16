Ирина Агибалова женила сына: первое фото новобрачных из ЗАГСа

В эту среду, 16 августа, в семье бывшей участницы «Дома-2» Ирины Агибаловой произошло прекрасное событие. Женился младший сын Ирины Александровны Олег.
Ради этого события Ирина Агибалова прилетела с Кипра в Москву. Новоиспеченная свекровь призналась, что день бракосочетания сына и его избранницы стал для нее очень волнительным.
«Свадьба сына. Мы поехали в ЗАГС! Пожелайте нам удачи, потому что мы ооочень волнуемся. Фото и видео со свадьбы будут обязательно», — поделилась Ирина Агибалова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Свое обещание Ирина Агибалова выполнила, разместив в микроблоге первое фото сына и его молодой жены из ЗАГСа. Пара просто светится от счастья.
Напомним, у Ирины Агибаловой есть еще две старшие дочери Рита Марсо и Ольга Гажиенко. Они обе счастливы замужем, у каждой по двое детей.
Сын Ирины Агибаловой Олег и его молодая жена. Фото: соцсети