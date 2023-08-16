Ирина Агибалова женила сына: первое фото новобрачных из ЗАГСа

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Свое обещание Ирина Агибалова выполнила, разместив в микроблоге первое фото сына и его молодой жены из ЗАГСа. Пара просто светится от счастья.

Напомним, у Ирины Агибаловой есть еще две старшие дочери Рита Марсо и Ольга Гажиенко. Они обе счастливы замужем, у каждой по двое детей.