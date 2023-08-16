«Скоро к Алле женихи сватать дочку придут»: как сейчас Лиза Галкина выглядит в Юрмале — все больше похожа на Кристину

В новом учебном году Гарри и Лиза Галкины пойдут в четвертый класс. По слухам, Алла Пугачева пристроила их в элитную израильскую школу. Ну а пока все семейство отдыхает в Юрмале. В своем микроблоге шоумен Максим Галкин* поделился свежими кадрами, показав, как изменилась их с Аллой дочка. Елизавета заметно подросла, вытянулась и стала еще больше похожа на свою старшую сестру Кристину.
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Снимки были сделаны с разнице в семь лет в особняке в Латвии. Поклонники пришли в восторг, увидев, какой хорошенькой и миловидной стала Елизавета. А многие пошутили, что еще лет 6–8 и у дома Пугачевой выстроятся женихи, которые придут сватать ее дочку Лизу.
Лиза Галкина в младенчестве была кудрявой и пухлощекой, а теперь стала взрослой, учится в школе. Фото: личный архив
«Скоро к Алле женихи сватать дочку придут», «Просто принцесса», «Очень миленькая», «Очаровательная! Куколка Барби», «В детстве была смешливой! Теперь уже серьезная стоит!», «А какая была смешная, пухленькая с кудряшками-завитушками», — пишут фолловеры.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.