«Скоро к Алле женихи сватать дочку придут»: как сейчас Лиза Галкина выглядит в Юрмале — все больше похожа на Кристину

В новом учебном году Гарри и Лиза Галкины пойдут в четвертый класс. По слухам, Алла Пугачева пристроила их в элитную израильскую школу. Ну а пока все семейство отдыхает в Юрмале. В своем микроблоге шоумен Максим Галкин* поделился свежими кадрами, показав, как изменилась их с Аллой дочка. Елизавета заметно подросла, вытянулась и стала еще больше похожа на свою старшую сестру Кристину.

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Снимки были сделаны с разнице в семь лет в особняке в Латвии. Поклонники пришли в восторг, увидев, какой хорошенькой и миловидной стала Елизавета. А многие пошутили, что еще лет 6–8 и у дома Пугачевой выстроятся женихи, которые придут сватать ее дочку Лизу.