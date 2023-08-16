Ирина Шейк в прозрачной юбке и туфлях-чулках блеснула «сдобой» на корте: козырнула округлостями фигуры

Ирина Шейк уже давно стала известной персоной. Она регулярно появляется на публике в роскошных нарядах. Уже давно модель живет в Нью-Йорке, но регулярно путешествует. Этим летом все чаще она предстает в полуголом виде. В свои 37 лет она следит за фигурой. Звезда не перестает восхищать поклонников тем, как выглядит.
На этот раз Ирина захотела сыграть в теннис. Она устроила фотосессию на корте. Модель предстала в боди и прозрачной юбке. Она подчеркнула свои женственные изгибы фигуры. Лук дополняли туфли-чулки черного цвета. Она обнажила свои бедра. Шейк была без лифчика, сверкнув округлостями фигуры.
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На этот раз Ирина сразила поклонников идеальной фигурой. «Ого, какие длинные ноги», «Просто богиня», «Ох, вот это сдобная форма», «Такую на корт пускать нельзя! Все лишатся дара речи», «Юбка тут просто чудная», «Любуемся этим видом сзади», «Хороша», — стали писать подписчики.