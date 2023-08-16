Ирина Шейк в прозрачной юбке и туфлях-чулках блеснула «сдобой» на корте: козырнула округлостями фигуры

На этот раз Ирина захотела сыграть в теннис. Она устроила фотосессию на корте. Модель предстала в боди и прозрачной юбке. Она подчеркнула свои женственные изгибы фигуры. Лук дополняли туфли-чулки черного цвета. Она обнажила свои бедра. Шейк была без лифчика, сверкнув округлостями фигуры.

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