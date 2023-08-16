Нежное фото с маленькой дочкой: Наталья Рагозина прервала молчание после смерти мужа

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина довольно долгое время скрывала от общественности трагедию в семье. В июле скоропостижно скончался муж Натальи Рагозиной, 57-летний бизнесмен по имени Вадим.

Наталья Рагозина не стала сообщить о беде в микроблоге. И лишь сейчас, когда о трагедии стало известно от инсайдеров, решила прервать молчание.

Наталья Рагозина разместила в микроблоге снимок счастливого Вадима с маленькой дочкой Анастасией, которой в сентябре исполнится годик. Снимок Наталья Рагозина сопроводила грустной мелодией, давая понять, что ей очень больно и тяжело.

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