54-летняя Светлана Бондарчук показала кадры с выписки из роддома — на руках сын Петя

Светлана Бондарчук в свои 54 года в третий раз стала мамой. У модели есть сын Сергей и дочка Варвара от режиссера Федора Бондарчука. В новом браке манекенщица обзавелась еще одним ребенком. Прибавление в семье пара скрывала целых полгода.

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Вместе с мужем Сергеем Харченко модель воспитывает сына Петю. В своем микроблоге Светлана Бондарчук поделилась первыми фото, на которых была запечатлена вместе с маленьким сынишкой. Примечательно, что снимки были сделаны в момент их выписки из роддома.