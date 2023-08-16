54-летняя Светлана Бондарчук показала кадры с выписки из роддома — на руках сын Петя

Светлана Бондарчук в свои 54 года в третий раз стала мамой. У модели есть сын Сергей и дочка Варвара от режиссера Федора Бондарчука. В новом браке манекенщица обзавелась еще одним ребенком. Прибавление в семье пара скрывала целых полгода.
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Вместе с мужем Сергеем Харченко модель воспитывает сына Петю. В своем микроблоге Светлана Бондарчук поделилась первыми фото, на которых была запечатлена вместе с маленьким сынишкой. Примечательно, что снимки были сделаны в момент их выписки из роддома.
Светлана Бондарчук с Сергеем Харченко и сыном Петей. Фото: личный архив
У Светланы Бондарчук есть две внучки, а теперь еще и маленький сынишка Петя. Фото: личный архив
«Хочу отдельно сказать, что про Петю, действительно, знали очень многие люди из нашего окружения. Причем не только близкого.
В этой ситуации все эти люди проявили солидарность и деликатность, и дали мне как маме рассказать эту новость в тот момент, когда я была готова.
Спасибо каждому, кто знал и при этом не выдал наш секрет. Вы не представляете, как для нас это было важно», - заверила Бондарчук.