Бородина засняла, как выглядит по утрам: в тонкой сорочке и без макияжа обошла фазенду — все прелести на камеру

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон после выхода шоу «Дом-2». Если раньше ей приходилось подрабатывать, то теперь у нее дом, несколько квартир и роскошные наряды. Регулярно светская львица путешествует. Она зачастую делает все, чтобы молодо выглядеть. Звезда на этот раз показала, как выглядит по утрам.
На фото в ванной Ксения предстала без макияжа и укладки. Она позировала у зеркала в ночной сорочке нежно-розового цвета. Наряд подчеркнул ее точеные формы. Телеведущая решила блеснуть своим декольте и стройными ногами. В 40 лет она занимается спортом, чтобы быть в форме.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Она решила обойти свой дом, который назвала фазендой.
При этом звезда оголила пышные полушария груди без лифчика, впечатлив фанатов. Телеведущая призналась, что у нее столько работы, поэтому домой она приехала на один день.
«Ого, какая», «Вот это формы», «Шикарная хозяйка», — стали писать в Сети.