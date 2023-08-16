Бородина засняла, как выглядит по утрам: в тонкой сорочке и без макияжа обошла фазенду — все прелести на камеру

На фото в ванной Ксения предстала без макияжа и укладки. Она позировала у зеркала в ночной сорочке нежно-розового цвета. Наряд подчеркнул ее точеные формы. Телеведущая решила блеснуть своим декольте и стройными ногами. В 40 лет она занимается спортом, чтобы быть в форме.

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