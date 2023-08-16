Тимати помиловался с молодой возлюбленной: отметил день рождения с мамой и моделью, улетев на частном джете в Намибию

На этот раз Тимати решил отпраздновать 40-летие с шиком. Он улетел на частном джете на курорт. Рэпер провел время в Намибии, если верить отмеченной геолокации в соцсетях. Примечательно, что Валя с ним миловалась при любом удобном случае. Они целовались на борту самолета. Артист выглядел счастливым.

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