Тимати помиловался с молодой возлюбленной: отметил день рождения с мамой и моделью, улетев на частном джете в Намибию

Тимати уже много лет выступает на сцене. Он стал одним из самых известных персон в России. В последние годы артист активно расширяет свой бизнес. Его называют одним из главных холостяков в стране. Вот уже больше года он строит отношения с молодой моделью Валей Ивановой. Они часто отдыхают вместе. А 15 августа Тимати отметил свой юбилей.
На этот раз Тимати решил отпраздновать 40-летие с шиком. Он улетел на частном джете на курорт. Рэпер провел время в Намибии, если верить отмеченной геолокации в соцсетях. Примечательно, что Валя с ним миловалась при любом удобном случае. Они целовались на борту самолета. Артист выглядел счастливым.
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Примечательно, что Валя облачилась в черное мини-платье. Она подчеркнула достоинства своей фигуры. Избранница звезды смеялась вместе с ним. Они наслаждались моментом.
«С днем рождения, моя душа, сегодня твой день рождения. Ты мой самый лучший подарок. Мне так повезло встретить тебя, ты удивляешь меня своей добротой, целеустремленностью и щедростью. Ты делаешь нашу жизнь намного лучше. Спасибо за то, что ты самый удивительный мужчина, друг, партнер. Я люблю тебя, my! Спасибо твоей маме, за то что подарила этому миру тебя! Симоночка, с праздником тебя, дорогая!» — написала Иванова.
На следующий день они собрались в кафе. Примечательно, что Тимати взял с собой маму — Симону Юнусову. По всей видимости, она нашла общий язык с родительницей рэпера. Добавим, что у артиста есть дочка Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Обычно он берет детей с собой в поездки. Но на этот раз на снимках они не были замечены.
Симона Юнусова и Валентина Иванова. Фото: соцсети звезды