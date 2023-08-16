Ладе Дэнс угрожают: продюсер певицы раскрыл подробности

Певица Лада Дэнс, находящаяся на лечении после страшного ДТП, стала получать угрозы. Ее хотят вынудить отказаться от претензий к транспортной компании, которой принадлежало такси, везшее артистку в тот роковой день. Подробности этой детективной истории рассказал продюсер певицы, Сергей Пудовкин:

«Вчера в семь вечера правоохранительным органам были переданы голосовые сообщения в количестве 11 записей для возбуждении уголовного дела по факту угрозы убийством. Проверка будет произведена в отношении двух подозреваемых.

Местонахождение Лады сейчас полностью находится под контролем, а защита певицы обеспечена круглосуточно. Это предмет моего особого внимания, могу еще раз сказать, будем отвечать на угрозы по закону, но максимально жестко».

По словам продюсера, Лада Дэнс не смогла сдержать ужаса и слез, получив эти угрозы.

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«Она чрезвычайно эмоционально перенесла появление этих сообщений, которые поступали, к сожалению, на ее телефон. Конечно, она отреагировала чрезвычайно болезненно. Это был просто эмоциональный шок, потрясение, слезы. Поэтому сейчас мы полностью блокировали для нее эту информацию», — приводит слова Пудовкина издание «МК».

Продюсер добавил, что у певицы начинается период реабилитации, программа которой расписана на три месяца вперед.