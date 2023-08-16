«Находился в шаге от смерти»: стало известно о состоянии Глеба Матвейчука

Поклонники певца и композитора Глеба Матвейчука забеспокоились после того, как он несколько дней молчал в соцсетях. Оказалось, что музыкант был экстренно госпитализирован: поле удаления зуба мудрости он почувствовал себя настолько плохо, что пришлось обратиться за помощью. Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии приняли решение оперировать — необходимо было удалить скопившиеся нагноения.

«Он буквально находился в шаге от смерти. По словам хирурга, делавшего операцию, инфекция распространялась с такой скоростью, что от ее проникновения в протоки и далее в мозг Глеба отделяло несколько часов», — приводит слова представителей артиста издание «МК».

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Глебу пришлось провести в клинике четыре дня, после чего его выписали в удовлетворительном состоянии. Однако лечение продолжается дистанционно, под руководством врачей. Матвейчук не стал отменять ранее запланированную поездку в Абхазию, где отдыхают его дети.