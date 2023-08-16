Что стало с Османской империей после смерти Сулеймана — война двух женщин

После смерти султана Сулеймана в Османской империи наступили не лучшие времена. К власти пришел сын падишаха Селим, который много пил и кутил.

Кроме того, его жена Нурбану была в очень плохих отношениях с сестрой Селима Михримах. Женщины воевали друг с другом — строили козни и интриги.

Чтобы насолить Нурбану, Михримах отправляла в покои к брату новых молодых наложниц. Жена страдала, но сделать ничего не могла.

Нурбану мечтала стала главной валиде в гареме, но Михримах не отдавала ей позиции. После смерти Селима его жена уехала в старый дворец, где доживала свой век.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».