Как сложилась судьба младшего сына Ибрагима из «Великолепного века» — все печально

В популярном турецком сериале «Великолепный век» нам показали трагичную судьбу великого визиря Османской империи Ибрагима-паши. Изначально он был близким другом султана Сулеймана, женился на его сестре Хатидже, но в один момент зазнался и был казнен.

У Ибрагима остались от Хатидже двое сыновей — Осман и Хуриджихан. Первый остался в Стамбуле. А второго после смерти матери тетушка увезла в Венецию.

Молодому человеку пришлось сменить имя и фамилию и доживать свой век без роду и племени.

На родине его отца считали предателем, и было опасно туда возвращаться и в принципе как-то упоминать об этом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».