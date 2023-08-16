«Не оторвать глаз»: внучка Боярского позировала в откровенном платье и похвасталась выдающимися формами

Среди последних публикаций личного микроблога внучки артиста Михаила Боярского появилась свежая фотография в откровенном платье.
Екатерина Боярская показала свои выдающиеся формы, обтянутые розовым велюром.
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Обладательница сочного бюста выбрала милое платье в стиле Барби и позировала на газоне.
Екатерина Боярская в откровенном платье. Фото: соцсети
Подписчики личного микроблога Боярской оценили образ соблазнительной актрисы:
«Русская Барби», «Не оторвать глаз», «Потрясающая фигура!».
Напомним, Екатерина Боярская является дочерью сына Михаила Боярского – Сергея.