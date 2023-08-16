«Не оторвать глаз»: внучка Боярского позировала в откровенном платье и похвасталась выдающимися формами

Среди последних публикаций личного микроблога внучки артиста Михаила Боярского появилась свежая фотография в откровенном платье.

Екатерина Боярская показала свои выдающиеся формы, обтянутые розовым велюром.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Обладательница сочного бюста выбрала милое платье в стиле Барби и позировала на газоне.