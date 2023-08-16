«Не оторвать глаз»: внучка Боярского позировала в откровенном платье и похвасталась выдающимися формами

Екатерина Боярская. Фото: соцсети 

24-летняя Екатерина Боярская устроила фотосессию в стиле Барби.

Среди последних публикаций личного микроблога внучки артиста Михаила Боярского появилась свежая фотография в откровенном платье.

Екатерина Боярская показала свои выдающиеся формы, обтянутые розовым велюром.

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Обладательница сочного бюста выбрала милое платье в стиле Барби и позировала на газоне. 

Екатерина Боярская в откровенном платье. Фото: соцсети 

Подписчики личного микроблога Боярской оценили образ соблазнительной актрисы:

 «Русская Барби», «Не оторвать глаз», «Потрясающая фигура!».

Напомним, Екатерина Боярская является дочерью сына Михаила Боярского – Сергея.

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