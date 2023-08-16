«Пример расставания»: стали известны подробности развода Гуфа и Юлии Королевой

«Спора никакого нет на сегодняшний день, поэтому суд занимается исключительно расторжением брака, поскольку когда есть дети, брак расторгается только в судебном порядке. Будем надеяться, что и дальше эта пара продемонстрирует пример расставания», – добавил юрист в беседе с gazeta.ru.