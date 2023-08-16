Идеальная мачеха: Брутян оделась в одном стиле с дочкой Муцениеце, устроив вечернее застолье в доме Прилучного

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Многие его знают по сериалу «Мажор». В 2022 году актер женился во второй раз. Его избранницей стала Зепюр Брутян. Примечательно, что они стали вместе выходить в свет, путешествовать. Недавно у пары родился сын Микаэль. Однако артист также поддерживает общение с детьми от первой жены Агаты Муцениеце.
На этот раз сын Тимофей и дочка Мия гостят у отца с мачехой. Они большую часть июля провели с Прилучным и даже ездили с ним на Мальдивы. Теперь дома детей развлекает Брутян. Она смогла найти с ними общий язык. Актриса на этот раз оделась в одном стиле с падчерицей. А потом они собрались за столом, устроив семейный ужин. Жена Павла приготовила пюре с котлетами, а также морепродукты. Когда актер пришел с работы, то обнял всех.
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Поклонники заметили, что Брутян стала особенно близка с Мией. Раньше дочка Муцениеце сильно переживала из-за развода родителей и грустила, когда папа взял в жены новую избранницу. Однако теперь они тепло общаются.