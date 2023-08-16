Идеальная мачеха: Брутян оделась в одном стиле с дочкой Муцениеце, устроив вечернее застолье в доме Прилучного

На этот раз сын Тимофей и дочка Мия гостят у отца с мачехой. Они большую часть июля провели с Прилучным и даже ездили с ним на Мальдивы. Теперь дома детей развлекает Брутян. Она смогла найти с ними общий язык. Актриса на этот раз оделась в одном стиле с падчерицей. А потом они собрались за столом, устроив семейный ужин. Жена Павла приготовила пюре с котлетами, а также морепродукты. Когда актер пришел с работы, то обнял всех.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».