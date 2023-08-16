Ким Кардашьян в золотом бикини прокатилась на велосипеде: обнажила «сдобные булочки» у всех на глазах

Ким Кардашьян уже давно прославилась на весь мир. Она продолжает сниматься для разных шоу, а также участвует в модных показах и фотосессиях. Ни одно громкое событие не проходит без это светской дивы. Этим летом она не раз устраивала себе отпуск и публиковала пляжные кадры. На этот раз звезда ночью захотела поплавать в бассейне.
На новых фото Ким предстала в золотом мини-бикини. Она в полумраке прокатилась на велосипеде. Американская актриса обнажила свои округлости фигуры. Она продемонстрировала рельефный пресс и упругие бедра. Кардашьян решила искупаться почти ночью. При этом она козырнула своей фигурой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ночное купание в Пулии», — написала звезда.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что актриса находится в идеальной форме. «Ох, какая русалка», «Прям Барби», «Просто шикарные формы», «Нет лучше», «Ого, какой бампер», «Просто загляденье», «Булочки сдобные», — стали писать подписчики.