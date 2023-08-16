Ким Кардашьян в золотом бикини прокатилась на велосипеде: обнажила «сдобные булочки» у всех на глазах

На новых фото Ким предстала в золотом мини-бикини. Она в полумраке прокатилась на велосипеде. Американская актриса обнажила свои округлости фигуры. Она продемонстрировала рельефный пресс и упругие бедра. Кардашьян решила искупаться почти ночью. При этом она козырнула своей фигурой.

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