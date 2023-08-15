Нюша в «опасном» купальнике засветила свои упругие прелести: едва прикрыла зону бикини — все на виду

Нюша. Фотоо: соцсети звезды

Певица в день рождения выложила горячий кадр.

Нюша уже давно стала известной персоной. Больше 15 лет она выступает на сцене. Певица регулярно выступает на публике. После вторых родов она брала паузу, чтобы восстановиться. В этом году артистка регулярно занимается спортом и красуется в смелых нарядах. Она 15 августа отмечает свой день рождения. В честь этого события звезда выложила откровенный кадр. 

На этот раз Нюша предстала в леопардовом купальнике с опасной посадкой. Певица оголила свои бедра, едва прикрыв зону бикини. Благодаря ошеломительному декольте она продемонстрировала округлости фигуры. Артистка с небрежной укладкой, ярким макияжем и золотыми аксессуарами позировала перед камерой. 

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Нюша. Фото: соцсети звезды

«Привет мой новый год! Я встречаю тебя со всей любовью, что есть в моем сердце! Я люблю, ценю тебя, жизнь! Я все ближе знакомлюсь с собой… и с этим удивительным миром! И я благодарна за бесценный опыт, который приобретаю! Люблю вас, мои дорогие», – написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто даже не узнал артистку. 

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