Нюша в «опасном» купальнике засветила свои упругие прелести: едва прикрыла зону бикини — все на виду

Нюша уже давно стала известной персоной. Больше 15 лет она выступает на сцене. Певица регулярно выступает на публике. После вторых родов она брала паузу, чтобы восстановиться. В этом году артистка регулярно занимается спортом и красуется в смелых нарядах. Она 15 августа отмечает свой день рождения. В честь этого события звезда выложила откровенный кадр.
На этот раз Нюша предстала в леопардовом купальнике с опасной посадкой. Певица оголила свои бедра, едва прикрыв зону бикини. Благодаря ошеломительному декольте она продемонстрировала округлости фигуры. Артистка с небрежной укладкой, ярким макияжем и золотыми аксессуарами позировала перед камерой.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
«Привет мой новый год! Я встречаю тебя со всей любовью, что есть в моем сердце! Я люблю, ценю тебя, жизнь! Я все ближе знакомлюсь с собой… и с этим удивительным миром! И я благодарна за бесценный опыт, который приобретаю! Люблю вас, мои дорогие», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто даже не узнал артистку.