Галина Юдашкина привезла детей в Москву: годовалая внучка модельера кушает огурчики с грядок у бабушки

В 2023 году умер Валентин Юдашкин. Он долгое время боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. Смерть модельера стала большим ударом для его родных. Однако дочка Галина летом устроила путешествие. Она с семьей несколько месяцев провела в США. Наследница маэстро с детьми, мужем Петром Максаковым и мамой Мариной отдыхала в Майами.
На этот раз Галина вернулась в Москву. Она решила поделиться новыми снимками. Бизнесвумен пришла в дом родителей. Там Марина занимается садом и огородом. На этот раз вдова кутюрье засняла свою годовалую внучку с огурчиком. Девочка полакомилась свежим урожаем прямо с грядок.
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Агата Максакова. Фото: соцсети звезды
«Вот мы и в Москве со свежими с грядки помидорками, огурчиками», – похвасталась Галина.
Поклонники восхитились снимком. «Просто красота», «Какие бездонные глазки», «Вот это малышка», «Бабушка молодец, уже огород ухоженный», «Урожай свой самый вкусный», — стали писать в Сети.