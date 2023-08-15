Галина Юдашкина привезла детей в Москву: годовалая внучка модельера кушает огурчики с грядок у бабушки

На этот раз Галина вернулась в Москву. Она решила поделиться новыми снимками. Бизнесвумен пришла в дом родителей. Там Марина занимается садом и огородом. На этот раз вдова кутюрье засняла свою годовалую внучку с огурчиком. Девочка полакомилась свежим урожаем прямо с грядок.

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