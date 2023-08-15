Самбурская в алом бикини выронила округлость из лифа: точеные формы лишили поклонников дара речи

В соцсети Самбурская поделилась пикантным кадром. Она решила похвастаться тем, в какой находится форме. Актриса в алом бикини предстала в отеле. Она обнажила свой рельефный пресс и точеные бедра. Лифчик не уместил округлую грудь артистки. Настасья без стеснения продемонстрировала формы во всей красе.

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