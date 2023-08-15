Самбурская в алом бикини выронила округлость из лифа: точеные формы лишили поклонников дара речи

Настасья Самбурская уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино. Также звезда сериала «Универ» выступает на сцене в качестве певицы. В свои 36 лет она не замужем, но держит себя в форме и женственно одевается. Артистка регулярно восхищает людей своей внешностью. На этот раз звезда прилетела отдыхать в Турцию.
В соцсети Самбурская поделилась пикантным кадром. Она решила похвастаться тем, в какой находится форме. Актриса в алом бикини предстала в отеле. Она обнажила свой рельефный пресс и точеные бедра. Лифчик не уместил округлую грудь артистки. Настасья без стеснения продемонстрировала формы во всей красе.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Настасья. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто идеальная», «Смотришь и любуешься», «До чего крутая», «Ого, какие формы», «Слов нет», «Умеете впечатлять», «Теперь я завидую», «В бикини смотритесь бесподобно», — стали писать подписчики.