Вдову Александра Градского вновь ограбили

Напомним, вдова Александра Градского Марина Коташенко уже не в первый раз попадает в криминальные сводки.

В январе 2022 года было совершено громкое ограбление. Злоумышленники отобрали у Марины Коташенко 100 миллионов рублей, обманом проникнув в особняк вдовы Александра Градского.

По материалам телеграм-канала «112»