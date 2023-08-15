Вдову Александра Градского вновь ограбили

Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Global Look Press

На этот раз злоумышленники вынесли мебель из дома Марины Коташенко.

Молодая вдова известного музыканта и педагога Александра Градского Марина Коташенко обратилась в полицию с заявлением.

Вдова Градского рассказала, что на нее вновь совершено нападение. Злоумышленники пробрались в особняк Марины Коташенко в охраняемом поселке и вынесли мебель, посуду и даже проектор. Сумма ущерба еще подсчитывается.

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Напомним, вдова Александра Градского Марина Коташенко уже не в первый раз попадает в криминальные сводки.

В январе 2022 года было совершено громкое ограбление. Злоумышленники отобрали у Марины Коташенко 100 миллионов рублей, обманом проникнув в особняк вдовы Александра Градского.

По материалам телеграм-канала «112»

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