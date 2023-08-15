Вдову Александра Градского вновь ограбили

Молодая вдова известного музыканта и педагога Александра Градского Марина Коташенко обратилась в полицию с заявлением.
Вдова Градского рассказала, что на нее вновь совершено нападение. Злоумышленники пробрались в особняк Марины Коташенко в охраняемом поселке и вынесли мебель, посуду и даже проектор. Сумма ущерба еще подсчитывается.
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Напомним, вдова Александра Градского Марина Коташенко уже не в первый раз попадает в криминальные сводки.
В январе 2022 года было совершено громкое ограбление. Злоумышленники отобрали у Марины Коташенко 100 миллионов рублей, обманом проникнув в особняк вдовы Александра Градского.
По материалам телеграм-канала «112»