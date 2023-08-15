Стала известна причина внезапной смерти мужа чемпионки по боксу Натальи Рагозиной

Стала известна причина смерти 57-летнего мужа чемпионки мира по боксу Натальи Рагозиной, банкира и бизнесмена по имени Вадим.
В окружении пары рассказали, что смерть была скоропостижной. Муж Натальи Рагозиной на здоровье никогда не жаловался.
Супруги вместе с дочкой жили в Израиле и ненадолго расстались, поскольку Вадиму нужно было по делам в Москву, где его и не стало.
«Ему нужно было по делам в Москву на несколько дней. Он улетел. И в Москве случился сердечный приступ, от которого он внезапно скончался», — рассказали журналистам в окружении пары.
Наталья Рагозина сразу же отправилась в Москву для организации похорон мужа.
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Напомним, Наталья Рагозина признавалась, что была очень счастлива в браке с Вадимом, которого встретила в сорок пять лет. Меньше года назад у супругов родилась дочь Настя.
Стоит добавить, что муж Натальи Рагозиной умер в июле. Все это время спортсменка не хотела говорить о трагедии. Не комментирует она личную драму и сейчас.
По материалам starhit.ru